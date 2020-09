Un couple de Dieppois se fait voler son camping-car avec son chat à bord

De retour de randonnée, autour de la ville espagnole de Roses, un couple de Dieppois constate le vol de son camping-car. Problème : ils avaient laissé leur chat à bord, pendant leur balade de deux heures. Cela faisait deux mois qu'Amélie et Mathieu baroudaient à travers le Portugal et l'Espagne. Le voyage a donc pris fin une semaine plus tôt que prévu, le 1er septembre. "On n'avait plus rien, plus de papier, plus de carte bancaire, que nos téléphones et un maillot de bain", raconte Amélie.

Armin est une femelle de deux ans et demi, au poil gris foncé.

Depuis une semaine, ils cherchent à retrouver leur chat, une femelle grise de deux ans et demi prénommée Armin. "Ce n'est pas un chartreux mais elle y ressemble beaucoup", précise Amélie. L'animal est de petite taille, "plutôt svelte". "Elle nous manque beaucoup", confient les propriétaires. Ils s'inquiètent : "Notre chat peut se trouver n'importe où en Europe."

"Il y a parfois de belles histoires, on espère en faire partie", se rassure Mathieu. Ces jeunes Dieppois, rentrés en France il y a une semaine, guettent désormais les messages reçus à la suite de leur appel à témoins. Avec près de 43.000 partages de leur post sur les réseaux sociaux, le couple garde espoir de retrouver son animal de compagnie.