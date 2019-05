VIDEO : Un couple de gibbons est la nouvelle attraction du zoo de la Barben

La Barben, France

Venue du zoo de Mulhouse à la fin octobre, Dakyne, 11 ans, a du attendre quelques semaines avant de voir arriver son compagnon de volière. Le programme d'échange pour la reproduction des gibbons lui a choisi un mâle de 9 ans, trouvé à Varsovie en Pologne. Pour éviter à Daktyl un voyage vers la Provence en plein hiver, le zoo de la Barben a encore patienté jusqu'en février. Aujourd'hui, le couple vit enfin ensemble en parfaite harmonie. "On les a d'abord séparés, explique Adeline Godefroy, responsable zoologique du parc de la Barben. Ils s'observaient à travers une grille. Et puis ils ont commencé à s'épouiller mutuellement. Là c'était très bon signe. On les a mis ensemble et au bout d'une heure Dakyne suivait Daktyl partout".

Chassés en Asie pour leur viande

Les gibbons sont aujourd'hui menacés de disparaître. En Asie du Sud-Est, ils sont chassés pour la viande et la médecine traditionnelle. En Europe, les zoos essaient donc de sauver ces primates, les plus petits des grands singes. C'est la première fois que le parc de la Barben accueille ces animaux. Une volière a été entièrement réaménagée pour eux. Et il y a du spectacle chaque jour.

Un chant quotidien en duo

Avant l'ouverture du zoo, Dakyne et Daktyl se mettent à pousser ensemble un chant très sonore. "Ils communiquent ainsi à deux, précise Adeline Godefroy. C'est comme quand vous chantez en faisant la cuisine avec votre compagnon ou votre compagne. Mais ce chant leur permet aussi de défendre leur territoire. C'est très fort, ça fait même mal aux oreilles".

Voici comment les Gibbons chantent Copier

Autre particularité des gibbons : ils se balancent de branche en branche grâce à leurs longs bras. Ils peuvent faire des sauts de plus de 10 mètres de long. L e zoo de la Barben fait de ce couple de gibbons sa nouvelle attraction. Et d'ici la fin de l'année, un bébé pourrait naître. Comme le dit Adeline Godefroy en souriant, "ils ont déja commencé à y travailler".