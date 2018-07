Leur rêve devient enfin réalité! Inès Chatti, grenobloise et pâtissière de 29 ans, et son ami, Aurélien Durand, cuisinier de 24 ans, viennent de s'envoler pour la Namibie, première étape de leur tour du monde gastronomique, qui devrait durer... 2 ans !

Grenoble, France

Ils ont fait leurs classes dans le grand restaurant de la chef étoilée Anne-Sophie Pic, à Valence. Mais Inès Chatti, grenobloise et pâtissière de 29 ans, et son ami, Aurélien Durand, cuisinier de 24 ans, originaire de Nantes, ont eu envie de voler de leur propres ailes en partant pour un tour du monde gastronomique. Première étape : la Namibie

C'est Inès qui a eu l'idée de ce voyage autour du monde pour découvrir différentes cultures culinaires, de l’Afrique, à l’Asie en passant par l'Amérique du sud : "L'esprit de ce voyage au long court est d'aller à la rencontre des gens et de leur culture... Et pour nous, ça passe avant tout par ce qu'ils mangent !"

Un des plats concoctés par Inès et Aurélien -

Et pour apprendre à cuisiner autrement, rien de mieux que de vivre chez l'habitant : "Nous allons regarder comment les mamans font à manger, les ingrédients qu'elles utilisent, leur façon de cuire la nourriture, de l'assaisonner." explique Aurélien, confiant.

Se débrouiller, sur le terrain, comme Macgyver

Nos deux aventuriers du goût ont décidé de voyager léger : "Aurélien va emporter ses couteaux et moi mon fouet ! S'il nous manque des choses, on se débrouillera, comme Macgyver ! On n'a pas de timing précis. On va se laisser porter par notre instinct et les rencontres." affirme Inès.

Une aventure humaine et culinaire

Après la Namibie, cap sur l'Afrique du Sud, le Sri Lanka, les Maldives et l'Australie : "On va se poser quelques mois dans ce pays pour financer notre périple, en travaillant dans des restaurants ou dans des fermes" renchérit Aurélien.

En tous cas, vu le nombre de kilomètres qui les attend, ils vont pouvoir manger sans se priver et sans risque de grossir :"C'est sûr" reconnait Aurélien, en riant "On va marcher, porter notre gros sac à dos. On aura bien besoin de recharger les batteries régulièrement !"

Tout autour de la terre © Radio France - Denis Souilla

A terme, le rêve d'Inès et d'Aurélien est d'ouvrir leur propre restaurant, en inventant une carte qui reflétera tout ce qu'ils auront appris autour de la terre. "Ce sera peut-être quelque part sur la planète, et pourquoi pas, en France, si on rentre un jour" lâche, mutine, Inès.

Pour suivre les aventures de nos deux gastronomes autour du monde, ils ont un site et un compte Facebook pour partager leur recettes.