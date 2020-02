Un couple de Mosellans part en vacances en Afrique du Sud avec leur fille de 9 mois

Clément Pilchen et Amandine Deslangles, 33 et 30 ans, originaires de Thionville, n'ont peur de rien. Avec Mavis, leur fille de 9 mois, ils ont réalisé un road-trip de plus de 700 kilomètres en Afrique du Sud.

Clément Pilchen et Amandine Deslangles veulent montrer qu'il est possible de voyager avec un bébé.

Thionville, France

A l'heure où beaucoup de touristes se retrouvent plongés dans le casse-tête de l'organisation des vacances d'été, d'autres ont trouvé la solution. Si vous avez peur d'emmener vos enfants en bas-âge en voyage, le récit de Clément Pilchen et Amandine Deslangles peut vous rassurer. En novembre dernier, ils ont emmené Mavis, leur fille, alors âgée d'à peine 9 mois, en Afrique du Sud. Au programme : un road-trip de 3 semaines reliant les villes du Cap et de Port Elizabeth.

Une agence de voyages

Si le couple emmène sa fille aussi loin, c'est qu'il a fondé il y a 5 ans une agence de voyages, nommée "Échappée australe". Comme son nom l'indique, Clément et Amandine proposent des vacances sur-mesure à leurs clients dans plusieurs pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. "Un pays qu'on visite une fois par an", confie Clément Pilchen. Cette année, Mavis s'est rajoutée à l'aventure, mais ce n'est pas un problème selon les jeunes parents.

Tous les moyens sont bons pour transporter son enfant. - Amandine Deslangles

Le secret ? Ecouter les besoins de l'enfant. "On sait à peu près à quelle heure elle mange ou les horaires de la sieste, donc il suffit de s'adapter à son rythme", explique Amandine, la maman. "Tout se passe bien : le billet d'avion est gratuit, elle a mieux dormi que nous dans l'avion, et sur place on prend une voiture, le siège-bébé et on choisit un hébergement qui autorise les bébés", poursuit Clément, le papa. Et pendant le road-trip, les trentenaires ont prévu des escales de 2-3 jours, pour ne pas trop fatiguer Mavis.

Encore plus de vacances à l'avenir

Et les jeunes parents ne comptent pas s'arrêter là. Une expérience réussie en Afrique du Sud les pousse à envisager de nouveaux périples à l'avenir. En avril, la famille va s'installer à la Réunion pour poursuivre la croissance de l'agence de voyage, avant de reprendre la route. "Dans quelques mois, on aimerait bien lui faire découvrir d'autres endroits : des pays de l'Océan Indien, peut-être les Seychelles. La Namibie et le Bostwana un peu plus tard car les distances sont plus longues", explique Amandine Deslangles.

En Afrique du Sud, le sable est fin, ce qui plaît beaucoup aux enfants en bas âge, d'après la maman. - Amandine Deslangles

Le trio de voyageurs deviendra même un quatuor, les parents désirant faire un petit frère ou une petite sœur à Mavis. "Elle aura appris à marcher d'ici là, on pourra donc faire des vacances avec les deux", ironise la maman.