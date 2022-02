Un couple de retraité remporte le plus gros jackpot de l'Euromillions de l'Hérault

Un couple de retraité vient de devenir millionnaire à Lunel. Ils ont gagné plus de 67 millions d'euros à l'Euromillions le 18 janvier dernier. C'est la première fois que le jackpot de l'Euromillion est gagné dans l'Hérault et c'est aussi le plus gros gain remporté dans notre département.

La Française Des Jeux vient d'annoncer qu'un couple de retraité a remporté le plus gros jackpot de l'Euromillions de l'Hérault. La FDJ a remis la somme exacte de 67 441 797 euros au couple. C'est la première fois que le jackpot de l'Euromillions est gagné dans l'Hérault et c'est aussi le plus gros gain remporté dans notre département.

Plus de 67 millions d'euros

Depuis des années, ce couple de retraités tentait sa chance à Euromillions et au Loto, deux fois par mois. C'est madame qui compose à chaque fois les grilles : « Je choisis des numéros remarquables de ma vie », indique-t-elle. Le couple de retraités achète le ticket à Lunel, au Mag Presse Les portes de la Mer. Quelques jours après le tirage, elle vérifie son reçu et comprend qu'ils ont gagné ! En rentrant, elle regarde le replay du tirage pour confirmer la bonne nouvelle et découvrir le montant du jackpot qu’ils ne connaissent pas à ce stade. « Quand j’ai vu la somme, j’étais assommée, c’est le cas de le dire », raconte-t-elle amusée.

Le couple a conservé le reçu de l'Euromillions dans un livre des Fables de la Fontaine

Jusqu’au jour du paiement, le couple a caché le reçu de l'Euromillions dans les Fables de Jean de La Fontaine, un ouvrage qu’ils ont beaucoup consulté pour s’assurer que le précieux sésame ne bougeait pas. D’ailleurs, la premier achat du couple après la découverte du gain c'est un "'un très beau livre" acheté en librairie. Forcément les deux retraités de l'Hérault ont beaucoup de projets en tête, ils ont envie d'en profiter et d'en faire profiter à leurs proches : "Avant tout, nous souhaitons aider nos enfants ; mais nous voulons aussi en profiter et nous faire plaisir », déclarent-ils. Ils veulent visiter des musées en Europe ou même ailleurs, et projettent de s’offrir une voiture et une nouvelle garde-robe, « sans faire de dépenses exagérées », soulignent-ils. Ils comptent également vouloir continuer à jouer occasionnellement. Les gagnants souhaitent conserver l’anonymat. La combinaison gagnante : 3, 12, 19, 24, 30, étoiles 2 et 5.

C'est donc le plus gros gain jamais remporté à l'Euromillions dans l'Hérault. La dernier record était de 21 millions d'euros remporté le 15 mai 2019 dans le point presse des halles Jacques-Cœur dans le quartier Antigone à Montpellier, à deux pas des studios de France Bleu Hérault!