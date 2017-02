Un couple de Sétois fête ses noces de platine : 70 ans de mariage

Un couple de Sétois s'est vu remettre hier un diplôme pour ses noces de platine à la mairie de Sète. Une cérémonie pour récompenser un mariage qui dure depuis plus de 70 ans.

Ils se sont mariés le 27 avril 1946 et ne se sont jamais quittés. Maurice et Denise Septier sont toujours bras dessus-bras dessous à Sète. Ils vont bientôt fêter leurs 70 ans de mariage : une longévité assez rare de nos jours, et pourtant, à l'origine, pas de coup de foudre.

Les années passent et ils sont toujours bras dessus-bras dessous © Radio France - Fabien FOUREL

On était voisin et c'était le frère de ma copine. Alors quand j'allais la voir, je le voyais lui et c'est comme ça qu'on s'est connu" - Denise Septier

Le couple attend la fin de la guerre pour se marier, car Maurice est fait prisonnier par les allemands. Les années passent, et le couple reste soudé.

On ne s'est jamais disputé mais on se disait les choses" - Maurice Septier

Puis viennent les enfants : Maurice et Denise en auront cinq en six ans, et ils sont très fiers d'eux.

Ils ont tous une belle situation : il y a des instituteurs, des infirmières..."

Les deux tourtereaux l'avouent : ils ne se disent pas forcément des mots d'amour, mais pour Maurice, "l'amour passe surtout par les gestes et le regard". A 95 ans, Maurice et Denise sont plus amoureux que jamais.

Un bon gâteau pour les tourtereaux © Radio France - Fabien FOUREL

Un diplôme délivré en mairie de Sète hier

Le couple s'est vu remettre un diplôme pour célébrer leurs noces de platine hier à Sète. Parmi des noces d'or, de diamant, ils ont pu partager un verre et un gâteau.

Le diplôme de Maurice et Denise © Radio France - Fabien FOUREL