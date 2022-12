Un couple des Deux-Sèvres escorté par les gendarmes jusqu'à la maternité

C'est la belle histoire du jour. Le mardi 20 décembre 2022, la compagne de Samuel est sur le point d'accoucher. Le couple habite Bougon dans les Deux-Sèvres, près de La Mothe-Saint-Héray. "On s'était préparé pour partir tranquillement à l'hôpital à Poitiers comme c'était prévu", raconte le papa. Sauf que sur le trajet, les choses s'accélèrent. Coup de fil au Samu qui répond "maintenant que vous êtes sur la route, c'est un temps un peu incompressible donc il faut faire au plus vite. J'ai accéléré, pas trop non plus. C'est surtout que je dépassais sur des lignes continues ce qu'il ne faut absolument pas faire bien sûr. D**ès que j'avais un peu de visibilité, j'essayais de dépasser au maximum. Et j'ai dû dépasser les gendarmes en véhicule banalisé je pense". La voiture se trouve à la sortie de Lusignan.

"Sans eux ça aurait vraiment été compliqué"

Effectivement, le maréchal des logis chef Yves Corbin, de la brigade motorisée de Lusignan est alors avec un collègue lorsque "un véhicule nous double très rapidement. Nous décidons d'aller le contrôler. Le conducteur nous déclare que sa femme est en train d'accoucher". Les gendarmes appellent leur hiérarchie "pour demander si on pouvait faire une escorte ou un pilotage, c'est-à-dire une ouverture de route". Feu vert. Le couple met 27 minutes à aller jusqu'à l'hôpital au lieu des 50 minutes prévues. "Quand on est arrivés, les médecins nous ont dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait 5 minutes de plus. C'était un sacré moment, sans eux ça aurait vraiment été compliqué", lance Samuel. Soan est donc né à l'hôpital de Poitiers. Il va bien, tout comme sa maman.

Pour le papa, reconnaissant, cette aventure "apporte une autre image de la gendarmerie, même si ils n'ont pas forcément une mauvaise image mais là pour le coup c'est aussi des personnes qui sont là comme des secouristes de la route. Et je les en remercie".