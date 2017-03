Un couple se lance dans un tour d'Europe à la recherche de la meilleure bière

Caroline, originaire de Vierzon (Cher) et son ami Florian se sont lancés un défi au mois de janvier : faire le tour d'Europe à la recherche de la meilleure bière.

Ils se lancent dans un tour d'Europe... à la recherche de la meilleure bière ! "Chaque mois : une ville européenne, un week-end pour y trouver la meilleure bière" : c'est le slogan de l'"European Beer Tour" lancé par Caroline, 28 ans, originaire de Vierzon (Cher) et Florian, 32 ans, son ami originaire d'Angers (Maine-et-Loire). Après Munich et Bruxelles, ils sont en ce moment à Barcelone.

Munich, Bruxelles et Barcelone

L'idée de ce Tour d'Europe est né en décembre : Caroline et Florian cherchent une destination pour partir en week-end mais ils n'arrivent pas à se décider... jusqu'à qu'ils se retrouvent dans un supermarché : "Nous nous sommes rendu compte que l'on faisait le tour d'Europe dans nos rayons de supermarché... alors pourquoi pas directement allier les deux : le voyage et la dégustation", explique Florian.

On va surtout dans des petites brasseries pour découvrir des bières qui sortent du lot. A Bruxelles, on a goûté des bières à la lavande", Florian

Objectif depuis début janvier : partir deux fois par mois dans une grande ville européenne à la recherche de la meilleure bière. De retour de Munich et Bruxelles, le couple est déjà séduit : "On en a trouvé une très bonne à Munich dans une toute petite brasserie et une bière très surprenante à Bruxelles : ils ont fait quelque chose de culotté et de très risqué, c'était vraiment sympathique."

Prochaines destinations pour Caroline et Florian : Varsovie et Copenhague. - D.R.

Caroline et Florian se renseignent un peu à l'avance mais la plupart du temps ils découvrent sur place : "A Munich, les bières sont au format de 50 centilitres donc forcément on a dû en boire un peu moins : six-sept chacun sur la journée. Et puis à Bruxelles, on a arrêté de compter", rigole Caroline. Le tout à leurs frais : le couple est toujours à la recherche des meilleurs tarifs sur Internet. Ils n'ont pas de sponsors financiers mais ils sont soutenus par "Piranga" un studio photo de Bannay et par "Eighteen" une marque de prêt-à-porter de Vierzon qui les habillent pendant leurs voyages.

Copenhague, Varsovie, Milan, Londres : leur planning est rempli jusque début juin. Mais les autres week-ends en France aussi sont très chargés : le couple reçoit beaucoup d'invitations pour venir visiter des brasseries... françaises !