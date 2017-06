Un couteau en ivoire de mammouth et météorite attend Thomas Pesquet à Dieppe

Pour fêter le retour de l’astronaute normand, Thomas Pesquet, sur Terre, un coutelier de Dieppe a eu l’idée d’un cadeau pour le moins exceptionnel. Un couteau fait de défense de mammouth et de météorite !

François Queneuil ne cache pas son admiration pour Thomas Pesquet, l’astronaute qui est né à Rouen et a grandi à Dieppe. Pour fêter son retour sur Terre le 2 juin dernier après six mois dans l'espace, le coutelier installé à Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime) a imaginé avec l’ivoirière Annick Colette et la designeuse Julia Colette Frémond un couteau à offrir à cet "homme d’exception" qu’est Thomas Pesquet. Il a repris le modèle du Dieppois, un petit couteau en forme de hareng – symbole de la ville – mais a utilisé des matériaux uniques : de l’ivoire fossile de mammouth de Sibérie et de la météorite Gibéon.

La plaque de météorite Gibéon, un morceau de croûte de défense de mammouth et le Dieppois, ce petit couteau en forme de hareng. © Radio France - Sixtine Lys

Le morceau de météorite évoque évidemment l’espace. La plaque de fer et de nickel au motif géométrique – rappelant de la "neige observée au microscope" selon François Queneuil - est fixée au manche du couteau. De l’autre côté de la coupe de météorite, de l’ivoire de mammouth, pour rappeler la Russie, pays d’origine du coéquipier de Thomas Pesquet, Oleg Novitski.