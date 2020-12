Un Creusois fait appel aux dons pour rénover un bal monté, ce dancing ambulant star de l'après-guerre

Ils ont connu leur heure de gloire des années 30 aux années 80. Les bals montés pourraient connaître une nouvelle jeunesse en Creuse. Vous avez peut-être dansé sur les planches de ces chapiteaux ambulants, sortes de dancing démontables, qui ont sillonné la France au gré des fêtes de villages et bals populaires. L'un d'eux pourrait être rénové en Creuse.

C'est le projet un peu fou d'un Creusois, Thierry Tixier, membre de l'association La compagnie du Bastringue. Il a acheté le bal monté de Chénérailles il y a quelques années et il veut lancer un financement participatif pour le restaurer. Il estime qu'il faut 16.000 à 18.000 euros pour le rénover.

Le bal monté, en pièces détachées, attend sa rénovation. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une cagnotte prochainement lancée

Le bal monté, appelé aussi bal parquet, est en pièces détachées. Les poutres métalliques sont rouillées. "Ca me fait mal au coeur de le voir comme ça, je ne veux pas qu'il parte à la poubelle !" soupire Thierry Tixier, par ailleurs à la tête de l'entreprise de chapiteaux du même nom. Lui-même n'a jamais dansé sur ces planches mais elles font partie de notre patrimoine : "Ca représente la culture et la tradition. Il s'est promené dans tout le département, c'est le dernier à ma connaissance, et c'était la Rolls-Royce du bal monté car c'est un Philiponnet. Il n'était pas en bois mais en aluminium. C'était ce qu'il y avait de plus beau à l'époque."

Avec la compagnie du Bastringue, il espère donc lancer d'ici peu une cagnotte sur le site de financement participatif Dartagnans, spécialisé dans les projets liés au patrimoine culturel.