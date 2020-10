Un Creusois sosie du général de Gaulle à l'image dans un documentaire de France 3

Tout le monde l'appelle désormais "Mon général" ! Joël Barraud est le sosie du général de Gaulle. Ce Creusois de 65 ans incarne cette figure de la vie politique française dans un documentaire, consacré à l'ORTF. Cet ancien employé de la SNCF a été contacté il y a quelques mois pour participer au tournage.

Même moustache, même carrure... c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Mais Joël Barraud n'y avait jamais prêté attention jusqu'en 2015, quand il a participé à la fresque de Bridiers, grand spectacle historique dans lequel il a enfilé le costume du général. "Avec l'uniforme, le képi, le ceinturon, c'est vrai que ça le fait !", plaisante ce retraité, qui est né et a grandi à La Souterraine. Il est aujourd'hui installé à Mouhet, dans l'Indre, à la frontière avec la Creuse.

On me dit "Bonjour mon général !", des plaisanteries dans ce style, c'est rigolo

Et il y a quelques mois, la société de production l'a contacté. "Ils m'ont dit "Bonjour mon général, vous allez bien ?", ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour faire le documentaire", raconte-t-il. "On a été tourner au château de Saint-Hilarion, dans les Yvelines, pendant une après-midi", se souvient le Creusois.

Et même si on ne le verra que de dos ou de profil dans le documentaire, cet acteur d'un jour a pris son rôle très au sérieux. "Quand on enfile la veste et le costume, on est obligé d'assurer. Il faut se mettre dans la peau du personnage", explique Joël. Et pour ça, il s'est bien préparé. "Je suis un féru d'histoire et de la Seconde guerre mondiale, donc j'ai été voir plein de choses sur Internet, dans des livres, pour voir les gestes, pour essayer de les faire. Ce n'est pas toujours évident, parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire".

Et depuis le tournage, tout le monde lui en parle. "On me dit "Bonjour mon général !", des plaisanteries dans ce style, c'est rigolo !", sourit Joël. Et même sa compagne se prend au jeu. "Si on commence à me parler du général, je ne suis plus Dominique, je me présente comme Yvonne !", plaisante-t-elle.

Il jouera bientôt avec un sosie local de Churchill !

Et l'aventure ne s'arrête pas là. Ce Charles de Gaulle creusois participera encore une fois à la fresque de Bridiers l'an prochain... aux côtés d'un sosie de Winston Churchill, lui aussi de la région ! C'est un Anglais qui vit à Arnac-la-Poste, en Haute-Vienne.

Le documentaire "ORTF, ils ont inventé la télévision française" sera diffusée en deux parties sur France 3 : la première ce vendredi 23 octobre à 21h05, et la second le vendredi 30 octobre.