Diesen, France

Ils partaient pour chasser des sangliers, certainement pas des animaux exotiques ! Des chasseurs mosellans du massif du Warndt ont découvert dimanche, lors d'une battue dans la forêt près de Diesen, plusieurs cadavres de reptiles : tortue, caïman, serpent, lézard... Des espèces très reconnaissables, bien qu'en partie dévorées par les animaux. Jérôme, l'un de ces chasseurs raconte : "J'ai d'abord buté sur une tortue, alors j'ai appelé mon voisin Christian pour lui montrer. On a pris des photos puis on est reparti, et 15 mètres plus loin, il me dit qu'il est devant un crocodile ! J'ai cru à une blague, mais non, il y avait un crocodile d'au moins un mètre de long, sans sa tête." Et les compères n'étaient encore pas au bout de leur surprise, puisque quelques mètres plus loin, c'était un boa, lui aussi sans tête, de plusieurs mètres qui gisait au sol.

Ça fait bizarre. Surtout lorsqu'on tombe sur un gros serpent comme ça !

La Moselle, un département exotique?

Le caïman, le serpent, la tortue et le lézard n'ont rien à faire sous le climat Mosellan, les services vétérinaires vont devoir examiner les reptiles qui sont classés dans la catégorie des NAC (nouveaux animaux de compagnie). L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Creutzwald.

Une enquête "compliquée"

Le maire de Diesen Gérard Walkowiak est révolté par cette découverte. "Quand on voit le comportement de certaines personnes c'est lamentable, les animaux ne demandent rien". Pour le maire de ce village situé à deux pas de la frontière Allemande "tuer des animaux et les jeter comme ça dans la forêt c'est lamentable"

La forêt de Diesen est tristement réputée, régulièrement des déchets venant d'Allemagne sont retrouvés selon le maire, il pense que l'enquête sera "très compliquée"