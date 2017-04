Un cuisinier crée la May'tiflette, la tartiflette mayennaise

Jean-Pierre Gallienne est le patron du restaurant de la halte fluviale d'Entrammes. Il a eu l'idée d'apporter une touche mayennaise à l'un des plats préférés des Français.

Cela ne fait que quelques semaines qu'il est là, derrière les fourneaux. Jean-Pierre Gallienne, un passionné de cuisine, a décidé de reprendre l'établissement pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Il a donc imaginé une nouvelle carte, avec des produits frais et locaux. Et au menu désormais, il y a donc cette May'tiflette, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. C'est une création. Un plat traditionnel savoyard revisité avec des morceaux de Mayenne explique-t-il : "je la cuisine avec des oignons, des lardons, du reblochon et du fromage d'Entrammes bio, c'est la touche mayennaise. Et l'autre touche mayennaise c'est que tout ça est cuit à la poêle pendant plus d'une heure ce qui n'est pas le cas de la tartiflette savoyarde cuite au four". Jean-Pierre Gallienne s'est, en fait, inspiré des paysans savoyards qui, jadis, faisaient également cuire les pommes de terre et le fromage dans une poële. Quelques clients, à Entrammes, l'ont déjà testée cette May'tiflette et elle fait l'unanimité. Un vrai régal ! Bon appétit !