Un cuistot strasbourgeois en finale du concours Gargantua de restauration collective

Lucas Gartiser, 28 ans, est le cuistot du restaurant universitaire de l'Esplanade à Strasbourg. En mars de l'an dernier il avait gagné le concours régional avec ses ballotines de volaille panées aux amandes et noisettes avec fine farce d'échalotes et herbes et en dessert, un crumble de noisettes avec salade d'ananas huile d'olive basilic. Pour la finale nationale, demain, le jeune cuistot devra broder autour d'un dos de cabillaud et d'un ambassadeur, un dessert ancien à base de biscuit génoise, de crème pâtissière, de fruits confits et de pâte d'amande.

le chef en finale

Lucas s'est entrainé chez lui ou en direct derrière les fourneaux de son restaurant universitaire, il a testé les deux plats à toutes les sauces quasiment tous les jours auprès de ses cobayes, les étudiants et ses amis. Pour lui ce concours Gargantua permet de redorer le blason de la restauration collective.