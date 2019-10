Un curé du Mans compile le best-of des blagues cathos dans un recueil de perles

Le père Bruno Delaroche, prêtre du diocèse du Mans, publie "Les perles du curé", un recueil de 555 histoires véridiques et bonnes blagues de sacristies et paroisses.

Le Mans, France

"Comme le disait Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui !" : le père Bruno Delaroche, prêtre du diocèse du Mans, a l'oeil qui frise quand il explique comment lui est venue l'idée de compiler 555 histoires drôles dans "Les perles du curé", un recueil à paraître le 16 octobre 2019 aux éditions Artège. "En Allemagne, ces recueils de perles autour de la religion sont un genre littéraire à part entière, aussi bien chez les catholiques que chez les protestants d'ailleurs. En France, c'est nettement plus rare et je trouve que cela manquait !".

Un curé friand d'histoires drôles depuis des années

Déjà auteur de plusieurs ouvrages très sérieux, notamment sur saint Augustin - son "grand maître en spiritualité", Bruno Delaroche avait pris l'habitude d'inclure une histoire drôle dans chacune de ses lettres paroissiales trimestrielles lorsqu'il était curé dans le sud Sarthe. Pour réaliser ce recueil illustré par Guézou, il a réuni des anecdotes véridiques mais aussi des blagues, parfois assez moqueuses pour l'Eglise catholique. "Mais jamais méchantes", précise le curé sarthois, qui assure que certains de ces bons mots circulent depuis des années dans le milieu des prêtres.

"L'humour, c'est un moyen de ne pas mettre le couvercle sur une institution", estime Bruno Delaroche. "Et puis je suis persuadé que Jésus lui-même a ri dans sa vie, et heureusement ! Il faut pour nous, chrétiens, qu'il ait ri, car c'est aussi le rire qui fait l'être humain".

Une des 555 perles du livre de Bruno Delaroche (certifiée "véridique" par l'auteur)

Un curé de paroisse du diocèse du Mans avait bien du souci. En ce temps-là, il incombait aux paroisses d'assurer les ressources de deux sortes de chrétiens engagés au service de l'Eglise locale : les "aides au prêtre" qu'on appelait plus couramment les "gouvernantes" de M. le curé et les directeurs ou directrices de l'école catholique de la commune. Or il n'y arrivait qu'à grand peine, la paroisse étant bien pauvre. Aussi lança-t-il un jour en fin de messe un vibrant appel aux dons, avec ce cri du cœur : "N'oubliez jamais que j'ai deux maîtresses à entretenir !".

Les perles du curé (le best-of des blagues cathos) - Bruno Delaroche. 280 pages, 11,90 euros. Aux éditions Artège. L'auteur est présent à la 25e heure du livre, le salon du livre du Mans, les 12 et 13 octobre 2019, sur le stand de la librairie Siloë.