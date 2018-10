Madame, Monsieur je vous informe que la circulation est actuellement interrompue entre Maisons-Laffitte et cergy-le-haut et entre Maisons-Laffitte et poissy car un cygne sur la voie B empêche la circulation de reprendre @secteurMLFsncf@Jmounir01@Sco78427081@managerMLFsncfpic.twitter.com/45pc85XY31