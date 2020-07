Un cygne secouru à Mandelieu par les pompiers pour un hameçon dans sa patte

Intervention insolite et délicate pour les pompiers de Théoule-sur-Mer ce jeudi. Ils ont secouru à Mandelieu non pas un baigneur en détresse dans la Méditerranée mais un cygne. L'animal était blessé à cause d'un hameçon coincé dans sa patte ainsi que du fil de pêche autour du cou. Grâce à l'aide du groupe de sauvetage animalier, l'oiseau a été libéré de ses liens. Il a ensuite été emmené chez un vétérinaire pour être soigné avant d'être relâché. Le cygne a donc retrouvé ses copains.