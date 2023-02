VIDÉO - Un dameur de Valloire embarque des milliers de personnes avec lui chaque soir sur TikTok

Il est assis tout seul dans la cabine de sa dameuse, mais ils sont des centaines à l'accompagner chaque soir. Nicolas Suanez est dameur à Valloire, en Savoie, mais il a aussi un compte sur le réseau social TikTok , suivi par plus de 100.000 personnes.

Échanges avec les spectateurs

Une idée née l'hiver dernier et qui est désormais devenue une habitude pour le trentenaire. Ce charentais est tombé amoureux de la station depuis son plus jeune âge, avec une passion pour les dameuses et ces "hommes de l'ombre" comme il les appellent.

Une vue imprenable sur Valloire alors que le soleil se couche. Nicolas Suanez partage ce panorama avec les spectateurs sur son live TikTok. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Je vais lancer le live", explique-t-il en prenant son téléphone. En quelques minutes, plus de 300 personnes sont déjà derrière leur écran à regarder la vue imprenable sur Valloire et son coucher de soleil. Alors, les questions affluent rapidement. "Elle est comment la neige en ce moment ?", demande un des spectateurs. "Déjà on a de la neige, pas de terre au bord des pistes. Elle est un peu dure et douce, ça dépend des endroits", répond tout sourire Nicolas Suanez.

Passagers chanceux

Passionné par son métier, le TikTokeur d'altitude adore échanger. "Je suis dameur et conducteur de bus, j'emmène plein de gens avec moi, raconte-t-il. Des gens parfois demandent si je suis dans un simulateur, d'autres n'ont jamais vu la neige. Je suis heureux de leur expliquer ce qu'il se passe la nuit sur les pistes."

Parfois, certains spectateurs lui envoient un message pour demander de monter avec lui. "J'essaie de répondre le plus possible mais c'est difficile, parfois je prends des gens avec moi et ils sont toujours impressionnés", détaille Nicolas Suanez. Désormais, certaines personnes reconnaissent son visage dans la rue et c'est assez "bizarre" pour lui. Mais, il veut continuer à faire de la "vulgarisation" sur son métier et la préparation des pistes pour les skieurs.