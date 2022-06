Un dauphin de Risso, qui vit habituellement en haute mer, aperçu dans l'embouchure de l’Adour

Un dauphin a été observé dans l'Adour ce samedi 11 juin 2022. Il s'agit d'un dauphin de Risso, une espèce rarement observée car elle vit habituellement en haute mer.

Cette espèce a la particularité de ressembler à un globicéphale, sa tête est arrondie, sa peau est plutôt grise mais elle est souvent parsemée de traces et de coups car elle cicatrise mal.

L'animal a été vu par des particuliers, mais le correspondant de Pélagis (l'Observatoire des mammifères et oiseaux marins) dans les Landes indique ne pas l'avoir vu lui-même pour l'instant. Pascal Ducasse indique d'ailleurs ne jamais en avoir vu sur les côtes Landaises et avoir eu l'occasion d'apercevoir l'espèce une fois, plus au nord, près d'Arcachon. Selon lui, le dauphin observé hier avait un comportement erratique, hésitant. Il pourrait donc être blessé ou malade et il s'agit a priori d'un adulte.

L'animal a été vu dans l'embouchure de l'Adour, il pourrait donc avoir déjà regagné le large. L'observatoire Pélagis attend de plus amples informations.