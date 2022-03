Un dauphin sauvé par les gendarmes du Gard

Ce dimanche en toute fin de journée, à 17h30, un homme déclare s’être perdu et sollicite l’aide des gendarmes du Gard à Port Camargue. Les militaires de la Brigade Nautique, une fois sur place, aperçoivent alors un jeune dauphin (espèce supposée du Grand Dauphin) qui tourne en rond dans l'avant port de port Camargue, entre la digue de la plage Sud et le ponton X. Très rapidement un gendarme s'équipe en combinaison néoprène et se met à l'eau pour repousser le jeune dauphin vers la sortie de port. Aidé d'une embarcation menée par un personnel de la Capitainerie, le delphineau est finalement dirigé vers la sortie du port et finit par regagner le large.