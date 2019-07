Vendée : un défilé de cerfs-volants ce week-end à Notre-Dame-de-Monts

Près de 200 cerfs-volistes venus du monde entier se rassemblent ce week-end sur la plage de Notre-Dame-de-Monts pour la 17e édition du festival "A tout vent". L'événement attire un public fidèle.

Notre-Dame-de-Monts, France

Deux raies manta, une baleine de 35 mètres de long, ou encore un nounours géant de 14 mètres qui ondule dans le ciel au-dessus de la plage. Voilà ce qu'on peut voir ce week-end dans le ciel de Notre-Dame-de-Monts, au-dessus de la plage et de la mer. Le festival A tout vent dure jusqu'à dimanche.

Pour vous faire une idée, on peut mettre un bus entier dans la baleine sans qu'elle ne touche les bords"

- Nicolas Grez d'AWITA

200 cerfs-volistes invités

La compagnie ligérienne AWITA, pour All Ways In The Air, a rapporté ses cerfs-volants de très grand format. Autre invité de marque, un "kite designer" de Tasmanie, l'île au sud de l'Australie, d'ailleurs ex-manager d'une équipe de 300 personnes dans une grande entreprise qui a changé de métier par amour de la "liberté". D'autres cerfs-volistes sont venus du Royaume-Uni. Ils restent jusqu'à lundi sur la côte vendéenne.

"Ce qui est bien ici, c'est que ce n'est pas juste un rendez-vous de passionnés", assure un britannique de Birmingham venu montrer ses créations : "Il y a beaucoup d'animations pour les enfants, comme la possibilité de créer son propre petit cerf-volant. Cela permet vraiment de faire venir du monde".