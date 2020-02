VIDÉO - Un départ à la retraite en fanfare dans le métro de Rouen

Rouen, France

Les passagers du métro rouennais ont cessé leurs discussions ou quitté leur téléphone pendant quelques minutes, vendredi 31 janvier 2020. Vers midi, certains d'entre eux se sont en effet retrouvés au beau milieu d'une fanfare. Et pour cause, Jean-Marie, le conducteur de leur métro effectuait son dernier trajet avant de partir à la retraite et ses amis du quartier Saint-Nicaise ont souhaité l'accompagner en musique.