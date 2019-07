Un député Côte-d'Orien veut inscrire le Tour de France au patrimoine de l'Unesco

Côte-d'Or, France

Un maillot jaune, une casquette à poids rouges, une arrivée triomphale, une vieille télé dans le salon pendant les orages d'été ? On a tous en tête une image en lien avec le Tour de France. Eh bien 53 députés signent une tribune pour que la grande boucle soit inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco. Parmi eux : Didier Martin, député En Marche ! de la Côte-d'Or. Ils revendiquent le Tour de France comme "emblème national" mais aussi "mythe mondial". C'est vrai que c'est très populaire, mais alors quels sont leurs motivations ?

Si populaire, que cela en fait la "carte postale idéale"

"La grande boucle est diffusée par plus de 80 chaînes dans près de 190 pays, et rassemble chaque année plus d’1 milliard de téléspectateurs, ce qui en fait le troisième événement sportif au monde," explique la tribune initiée par Philippe Folliot, député LREM du Tarn et vice-Président de l’Amicale parlementaire de Cyclisme sortie dans le Journal du Dimanche le week-end dernier.

"C'est de toute évidence un des événements sportifs les plus regardé dans le monde, confirme le député Didier Martin. C'est l'identité même de notre pays qui est un défenseur du cyclisme depuis l'origine du Tour de France : une très grande épreuve gratuite et populaire."

Pour ce dernier, rien de mieux pour promouvoir notre patrimoine sur le plan touristique : "les paysages, les châteaux et nos vignobles sont toujours mis à l'honneur à l'occasion des étapes bourguignonnes. Il s'agit de la carte postale idéale pour faire la promotion touristique de la Bourgogne comme de toute la France."Il ajoute : "c'est aussi une façon pour nous bourguignons de rappeler qu'il y a de grande entreprises liées au cyclisme à Dijon comme la société Lapierre et à notre Bernard Thévenet qui est le dernier bourguignon qui a gagné le Tour de France."

La 7ème étape du Tour de France à Mervans en Saône-et-Loire en 2019 : partout, le public est présent même les enfants © Radio France - Sophie Allemand

Un moyen aussi pour que la compétition respecte certaines valeurs

L'intérêt selon Didier Martin est aussi de mettre en avant les valeurs portées par le Tour de France : "Il y a bien sûr le cyclisme professionnel, mais aussi un mode de déplacement doux : le vélo, c'est une formidable façon de faire la promotion du vélo." Mais aussi de pousser la compétition à suivre certaines obligations : "la compétition sportive qui doit être propre et équitable, la lutte contre le dopage et la performance du cyclisme."

Le repas gastronomique des français et l'équitation française sont par exemple inscrits au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco. Une demande de ce type représente beaucoup de travail, il faut attendre dix ans pour que l'inscription voit le jour.