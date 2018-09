Le larcin s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Le maire, Christian Rochette a porté plainte ce lundi. Selon lui cela fait plusieurs mois qu'une bande de jeunes garçons multiplient les actes d’incivilité, les dégradations et autres vols sur la voie publique.

Saint-Rémy-de-Maurienne, France

Il s’agit d’un acte irresponsable

Le maire de Saint-Rémy-de-Maurienne ne décolère pas ! Le défibrillateur volé semble être la goutte de trop. « C’est nuire pour nuire ajoute l’élu, ça n’a pas de sens de voler un tel appareil, utile pour sauver des vies »

Et en plus c’est impossible à revendre souligne le marie, qui précise que chaque défibrillateur est identifié avec un numéro de série. Christian Rochette a porté plainte, il a averti le sous-préfet et attend qu’une réponse judiciaire soit apporté à un tel acte.

Au delà de ce défibrillateur dont le cout est estimé entre 3.000 et 4.000, des fleurs d'ornement ont été saccagées cette nuit devant la mairie.