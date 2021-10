Un dessert avec du jambon de Bayonne, une première pour la 558e foire au jambon

Le dessert original du pâtissier Guillaume Vella avec du Jambon Copier

Du 15 au 17 octobre 2021, se tenait la 558e édition de la Foire au Jambon de Bayonne. Après deux ans et demi d'absence et à défaut d'avoir pu être organisé à Pâques, les locaux et les nombreux touristes présents pour l'occasion ont pu se réapproprier l'esplanade Roland Barthes. Au programme : dégustation, musique, concours, et animations étaient au rendez-vous. Pour fêter le retour de la Foire, le pâtissier Guillaume Vella présent au 12 place Pasteur à Bayonne à proposé une idée dessert originale dans le cadre de l'émission "le menu idéal" diffusé chaque dimanche matin sur France Bleu Pays Basque : une panettone à la vanille avec des chips de jambon caramélisée.

Des créations gourmandes à l'année

Si vous êtes gourmand, si vous aimez vous faire plaisir et faire plaisir à vos hôtes, Guillaume Vella, propose des gâteaux au chocolat comme « le petit Paul » avec des textures incroyables, des cheesecakes aux parfums extraordinaires, la tarte myrtille ou simplement des petits cookies à grignoter à toute heure de la journée. Pour découvrir les créations gourmandes du pâtissier et pourquoi pas vous laisser tenter par les desserts au jambon de Bayonne, rendez-vous dans sa boutique bayonnaise au 12 place Pasteur, le lundi et du mercredi au samedi de 10h00 à 19h00, ainsi que le dimanche de 10h00 à 17h00.