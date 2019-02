Un dessin de Claude Monet aux enchères à Saint-Brieuc en mars

Saint-Brieuc, France

"Je suis contacté fin octobre par un client qui me demande si je peux le recevoir pour divers objets en métal argenté et un dessin sympathique me dit-il", se souvient Tugdual Borel, commissaire priseur à Saint-Brieuc. Rendez-vous est pris. Quelques jours plus tard, le client qui possède une résidence secondaire à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor, se présente à l'hôtel des ventes avec une ménagère dépareillée et le petit dessin...

Un frisson en découvrant la signature en bas à droite du dessin

"Il me déballe un petit dessin de 13 cm de haut sur 26 de large avec une signature largement visible de Claude Monet en bas à droite !". Un frisson parcourt le commissaire dorsale. "C'est une joie incommensurable de trouver ce petit trésor sur la région briochine", reconnait Tugdual Borel qui engage alors un "travail de détective pour authentifier le dessin".

Authentifié par un comité d'experts

Le certification d'authentification est délivré début janvier par "le comité Wildenstein qui s'occupe d'authentifier les œuvres de Claude Monet". Le dessin sera vendu le dimanche 24 mars à l'hôtel des ventes de Saint-Brieuc "sur une _estimation de 50 à 80 000 euros_", précise le commissaire priseur, "ensuite c'est le feu des enchères qui parlera...".