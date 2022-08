Un deuxième wallaby aperçu dans la forêt de Mormal, deux semaines après sa disparition

Le propriétaire craignait les réactions sur les réseaux sociaux et n'a pas annoncé sa disparition dans la semaine du 15 août. Un wallaby, mâle, a été aperçu lundi 29 août dans la forêt de Mormal, après s'être échappé avec une femelle, retrouvée morte la semaine précédente.

L'affaire du wallaby en forêt de Mormal, dans l'Avesnois, connaît un rebondissement. Si vous n'avez pas suivi le premier épisode, voici un résumé : lundi 22 août, Bonnie, une wallaby aperçue la veille par un couple d'automobiliste, est retrouvée morte. Elle s'était enfuie de son enclos une semaine plus tôt, à quelques kilomètres de là.

Le propriétaire avait caché la disparition du deuxième wallaby

Ce lundi, on apprend que ce n'est pas un seul wallaby mais un couple de wallabys qui s'était échappé il y a deux semaines. Le deuxième, un mâle répondant au nom de Django, a été aperçu ce lundi matin, vers 9 heures, par un randonneur. Il s'était enfui par le même trou dans l'enclos, causé par la sécheresse.

Django a été aperçu ce lundi, vers 9h30, sur le bord d'une route. - Mormal Patrimoine

"On a essayé d'étouffer un peu l'affaire pour éviter les messages mal intentionnés sur les réseaux sociaux", explique Hugo, le propriétaire, qui avait reçu des centaines de messages suite à la première disparition. Mais il assure que les autorités ont été prévenues au moment de la disparition, notamment la gendarmerie.

L'endormir pour mieux le capturer

Le propriétaire, qui détient chez lui, à Jolimetz, d'autres animaux exotiques comme des daims et des alpagas se veut rassurant. "On a eu un contrôle de la direction départementale de protection des populations qui a vérifié les installations et le bien-être animal. Le résultat de ce contrôle c'est que nos installations sont nickels, nos animaux sont heureux."

Ce lundi matin, lorsque le propriétaire arrive sur les lieux où Django a été retrouvé, il essaye, avec l'aide de l'Office national des forêts de l'attraper avec un filet mais l'animal est très vif et disparaît. Il n'a pas été revu depuis ce lundi matin. Une opération avec des fusils hypodermiques est envisagée pour tenter de l'endormir.

Le propriétaire n'a pas pu récupérer le corps du premier wallaby

De son côté, l'association Mormal Patrimoine s'agace du manque de communication du propriétaire. "Nous sommes mécontents de l'attitude des propriétaires car ils ont essayé de nous cacher que deux wallabys s'étaient sauvés en même temps. Ils ont mis en danger les wallabys", explique Jean-François Hogne, membre de l'association.

L'affaire ne s'arrête pas là puisque le propriétaire s'interroge sur les distances parcourues par ses deux wallabys. Ici, Django a été aperçu à quelques centaines de mètres de son enclos, alors que Bonnie a été retrouvée morte à plusieurs kilomètres de là. Son corps a été retrouvé par l'association Mormal Patrimoine, des photos ont été prises et l'endroit précis signalé au propriétaire. Mais ce dernier n'a toujours pas retrouvé le corps. "On en vient à se demander si c'est bien la nôtre, on a aucune preuve !"

Si vous apercevez le wallaby, il est conseillé de contacter la gendarmerie de Landrecies au 03 27 84 70 50.