Lille, France

Mercier & Cie, salle des ventes lilloise, organise, quatre à cinq ventes de bijoux chaque année. Il y en avait une ce lundi, et le clou de la vente était un diamant, monté en bague, dont un particulier de la région avait décidé de se séparer.

Ses mensurations : moins de deux centimètres de long, huit millimètres de large, un demi centimètre de profondeur, 5,92 carats. Mais ce qui le rend unique, voire mythique, c'est sa provenance : ce diamant vient d'Inde, du gisement de Golconde, qui s'est éteint au XVIIIe siècle. Les diamants Golconde sont donc très rares, et les amateurs ne s'y sont pas trompés.

Les enchères s'envolent

Mis à prix entre 120 et 150 000 euros, le diamant a vite affolé les compteurs. Dans la salle des ventes lilloise comme à l'étranger. "on avait huit téléphones sur cette pierre, Anglais, Américains, Suisses, etc...", raconte Me Patrick Deguines, commissaire-priseur qui a procédé à la vente. "Tant qu'on n'a pas prononcé le mot _"Adjugé"_, on ne sait pas où ça va s'arrêter. 225 000 euros pour quelque chose qui pèse moins de deux grammes, c'est quand même assez exceptionnel". Il faut dire que le diamant avait tout les critères : la rareté, la pureté, mais aussi la couleur. Il est classé D, c'est à dire la note la plus haute en terme de blancheur.

Un acquéreur suisse qui souhaite faire plaisir à sa femme

L'heureux acheteur, désormais en possession du bijou, est Suisse. Il a acheté le diamant pour l'offrir à sa femme, qui souhaite le faire monter en boucle d'oreille. Cette vente restera dans les annales de la salle des ventes Mercier de Lille... et dans les souvenirs de Patrick Deguines ? "Oui, mais j'essaie de ne pas me souvenir que des plus gros coups de marteau. Il y a aussi des moments d'émotion : des gens qui pleurent de joie pendant une vente, et pas forcément parce qu'on atteint un gros prix. Mais parce qu'il y a des souvenirs qui remontent".

Le site internet de la salle des ventes Mercier & Cie

La Belle histoire de la vente d'un diamant Golconde à Lille, à écouter et podcaster ICI.