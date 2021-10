Un Dijonnais bat le record du monde de gainage avec près de 91 kilos sur les épaules

Il pourrait entrer dans le "Livre des Records" une nouvelle fois. Le Dijonnais Silehm Boussehaba a battu, ce samedi 23 octobre, le record du monde en position de gainage avec un sac de 90,7 kilos sur les épaules. Il est resté pendant 4 minutes et 50 secondes selon France 3.

Imaginez qu'il vous faut rester 30 secondes dans la position de la planche : épaules et pied au sol, le reste du corps à 20 cm du sol. Un Dijonnais l'a fait et plutôt bien. Au point que Silehm Boussehaba, 26 ans, a battu, ce samedi 23 octobre, le record du monde de la position de la planche avec 91 kilos sur le dos : il est resté dans cette position pendant 4 minutes et 50 secondes selon nos confrères de France 3. Mais ce nouveau record n'est pas encore entériné : il faut que le "Livre des Records" le valide puis l'officialise.

Le Dijonnais détient déjà deux records du monde de gainage lesté

L'athlète côte-d'orien n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il vient de battre son propre record du monde de gainage lesté avec 90 kilos. La dernière fois, il avait tenu 4 minutes et 2 secondes dans cette position. Il avait aussi décroché le même record de gainage mais avec 45 kilos sur les épaules, sous les yeux (ébahis) de France Bleu Bourgogne le samedi 29 aout 2020. Il avait tenu 20 minutes et 5 secondes.

Le record mondial de gainage sans poids est actuellement détenu par un Australien, Daniel Scali, qui a tenu en faisant la planche pendant 9 heures et 30 minutes.