Un Dijonnais dans le jury des Championnats de France de montgolfières

Le 47e championnat de France de Montgolfières démarre ce mardi 13 juillet à Charolles en Saône-et-Loire. Ils durent cinq jours jusqu'à samedi. Cette compétition annuelle regroupe les meilleurs pilotes français.

50 montgolfières dans le ciel

Sur les 50 montgolfières présentes, 35 prendront part aux épreuves organisées par la Direction des Vols (DV) et se disputeront le titre de champion de France. Tandis que les 15 autres appelés "ballons fiestas" serviront à faire des baptêmes de l’air.

Le directeur des vols en plein travail de préparation d'une épreuve - ML

Des vols tôt le matin ou en soirée

Les vols s'effectuent toujours à la fraîche, tôt le matin ou tard en fin de journée, en communion avec la nature. Pas de côte-d'oriens chez les participants mais un dijonnais parmi les deux membres du jury.

Un dijonnais, ex pilote d'Air France, dans le jury

Michel Leblanc, 70 ans, pilote d'Air France en retraite est l'un des grands spécialistes français du ballon depuis près de 30 ans. Il explique en quoi consistent ces championnats et comment on départage les participants ?

Bientôt un lancer de marqueur sur la cible - ML

Deux ballons au dessus de la cible - ML

Le marqueur est lancé - ML

Les montgolfières ne se dirigent pas

Dans un ballon il n'y a pas de gouvernail, les concurrents flottent au gré du vent. Durant les compétitions le principe est simple il faut essayer d'aller au plus près d'une croix posée à quelques kilomètres du point d'envol. "Quand vous passez à côté vous lâchez ce que l'on appelle un 'marqueur', c'est un petit sac de sable gros comme le poing avec un grand ruban au bout duquel figure votre numéro. Au sol des équipes mesurent, un peu comme au jeu de boules, la distance entre le centre de la croix et votre marqueur."

Un jeu de précision digne de la pétanque

Le concurrent qui est le plus près marque le plus de points. "On vole comme ça pendant une semaine et à la fin de la semaine le total des points détermine le champion de France". Ces 47es Championnats de France sont un véritable évènement pour le petit monde des "aérostiers". Avec la pandémie de Covid-19 ils sont nombreux à avoir été privés de vols ces derniers mois. Pour eux ces championnats de France marquent donc la reprise de l'activité.

Michel Leblanc dans un Airbus - ML

Michel Leblanc a fondé l'association "Ballon vole" en 1994 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

A propos de Michel Leblanc

Michel Leblanc pratique le ballon depuis 1993 il cumule près de 1 000 heures de vol. Il a participé 11 fois aux championnats de France pour un titre de champion. En 1994 à Dijon il a fondé l'association "Ballon vole" qui propose des vols aux enfants hospitalisés. Il aimerait bien passer le relais pour que son association puisse continuer de vivre et puisse poursuivre cette belle mission. Egalement instructeur il forme les futurs pilotes et les aident à obtenir leur brevet.

