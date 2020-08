Un Dijonnais tente de battre le record du monde de gainage (avec un sac de 46 kilos sur le dos)

Une prouesse physique impressionnante, pour battre un record du monde. Samedi 29 août 2020, Silehm Boussehaba, étudiant en psychologie dijonnais de 25 ans, a rempli son objectif : il a dépassé le record du monde de gainage lesté - en faisant la planche sur le sol, avec seulement les avant-bras et la pointe des pieds qui touchent le sol - avec un sac de 46 kilos sur le dos. 20 minutes et 5 secondes d'effort ! Il détenait déjà le précédent record avec 17 minutes et 2 secondes. Précisons qu'il est aussi l'actuel détenteur d'un autre record : celui du plus long gainage avec 90 kilos sur le dos, pendant 4 minutes et 2 secondes.

Dans les muscles, mais aussi dans la tête

A la fin des 20 minutes, Silehm Boussehaba s'effondre au sol, exténué. "J'ai le cerveau qui a arrêté de fonctionner. Les cinq premières minutes, c'est vraiment un défi physique et après c'est le mental qui prend le dessus", décrypte-t-il, à chaud. Pour tenir le coup, il explique calculer par paliers de 30 secondes : "à partir de cinq minutes on commence à ne plus sentir certains membres. Il ne faut vraiment pas écouter le corps, il nous demande d'arrêter dés les premières minutes". Pour s'y préparer, il a fait deux à trois heures de gainage par semaine, et 30 heures de sport au total.

Comment on se sent quand on vient de s'infliger un tel effort ? Copier

Comment le record est-il homologué ?

Le record doit désormais être homologué, reconnu par le Livre Guinness des records. Aucun inspecteur n'ayant pu venir, toute une organisation est mise en place. Des témoins, neutres, qu'il ne connait pas, sont là pour vérifier que la performance a bien eu lieu. Des coachs sportifs, eux, vérifient que la posture est bien respectée. Le tout est filmé et photographié en intégralité, de bout en bout, pour garantir qu'il n'y a pas eu de triche. Silehm Boussehaba doit ensuite envoyer les preuves au Livre des records. Il espère avoir la réponse pour l'homologation de celui-ci au maximum dans deux semaines.