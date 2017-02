Un Dijonnais trouve un pot de moutarde Fallot au fin fond du Costa Rica

Imaginez retrouver le goût de votre enfance à l'autre bout du monde. Et bien c'est la belle histoire d'un Dijonnais venu rendre visite à son cousin, lui aussi Bourguignon, qui vient d’emménager dans le pays d'Amérique latine.

Dans ses bagages, Martial Berthet a apporté du vin de Bourgogne, du pain d'épices et du chocolat, commande expresse de son cousin Bourguignon. En revanche, pas de moutarde. Et ironie du sort, "j'en ai retrouvé dans une petite épicerie à Cahuita, un village de Costa Rica, presque à la frontière du Panama", affirme le vacancier, employé à la bibliothèque municipale de Dijon. Une belle histoire qu'il a souhaité partager à son retour de vacances, début janvier, sur la page Facebook "Tu sais que tu viens de Dijon quand..."

Une surprise dans les rayons

Un midi, pendant ses trois semaines de séjour, Martial Berthet décide de faire un tour dans les petites échoppes du village. Notamment dans une épicerie, pour se trouver de quoi déjeuner. Et en parcourant les rayons, il repère une montagne de petits pots de moutarde Fallot, et n'en croit pas ses yeux. "J'étais très étonné de trouver un produit bien dijonnais, bien bourguignon à l'autre bout du monde, à 15 000 kilomètres de la cité des Ducs", explique-t-il, le sourire aux lèvres.

"C'est une fierté, aussi. Un petit pot de moutarde jaune est parti à l'autre bout du monde... On se dit qu'on est quand même, nous, les Dijonnais, représentés un petit peu partout", Martiel Berthet, le vacancier dijonnais.

Une madeleine de Proust

Les expatriés Français raffolent des produits de la maison et passent souvent commande sur Internet pour en recevoir dans leur pays d'accueil. Le cousin de Martial lui a passé commande. "Du chocolat, parce qu'il est très cher au Costa Rica, du vin, car ça lui rappelle la Bourgogne, et du pain d'épices, car ça lui rappelle son enfance, le pain d'épices de notre mamie, un petit lien entre lui et la région quoi", explique le bibliothécaire.

Une autre bonne nouvelle pour le cousin, la moutarde de chez lui qu'il pourra donc acheter dans l'épicerie du coin. "Il était tout content, tout fier aussi parce qu'il a vécu beaucoup en Bourgogne. C'est sûr, il va vanter le produit, il va en faire la pub' là-bas", rit Martial.

Le Dijonnais nous l'assure, les Costaricains sont très friands de la moutarde Fallot, "parce qu'ils badigeonnent la viande de moutarde, le poulet notamment, pour les grillades". Une nouvelle recette costa-dijonnaise.