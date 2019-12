Un dingue de Noël nous ouvre les portes de son jardin à Les Mesneux

Chaque année à l'approche des Fêtes de Noël, Jérémy passe un mois et demi à décorer le jardin de sa maison de Les Mesneux. Des milliers d'ampoules et des personnages en tout genre qui attirent les curieux tous les soirs jusqu'à l'Epiphanie.

Les Mesneux, France

A 17h, tous les soirs du mois de décembre, la maison de Jérémy Royer et de ses parents s'illumine dans la commune de Les Mesneux (Marne). Et il y en a partout dans les 600 mètres carrés de jardin ! Des personnages gonflables, une crèche, des guirlandes sur chacun des arbres et des personnages en tout genre : "Cet ours qui a le Père Noël sur le dos est nouveau de cette année", précise Jérémy.

La passion de Jérémy a commencé alors qu'il était enfant : "C'est mes parents qui m'achetaient des déco". Aujourd'hui âgé de 35 ans, ce salarié du CHU de Reims dépense environ 300 euros chaque année pour acheter de nouvelles décorations de Noël. Sans compter ce qu'on lui donne : "Des gens qui ne peuvent plus ou ne veulent pas prendre le temps d'installer des décorations m'en donnent de temps en temps, ils savent que chez nous ce sera utilisé", explique-t-il.

Un mois et demi de travail pour tout installer

Pour arriver à ce résultat lumineux, Jérémy s'y prend dès le mois d'octobre et il prend même deux semaines de vacances spécialement pour ça ! Deux semaines, c'est justement le temps qu'il lui a fallut pour recouvrir entièrement un arbre de guirlandes : "Chaque branche est décorée de deux guirlandes". Jérémy ne compte plus le nombre de Led, mais le tableau électrique "fait maison" donne une idée : il est composé de 56 prises.

"Moi ça me fait retomber en enfance" - une passante.

Au fil des années, la maison de Jérémy Royer est devenue une attraction bien au-delà de la commune de Les Mesneux. Les voitures ralentissent systématiquement et parfois s'arrêtent. "On vient tous les jours après l'école", explique cette maman. "J'aime tout dans cette maison", sourit une petite fille. "C'est pour ça que je le fais, pour voir les sourires des enfants", avoue Jérémy.

D'autant que cette année pour la première fois, il a également installé la boîte aux lettres du Père Noël : "Les enfants peuvent déposer leurs lettres, que je donne ensuite au facteur qui se charge de transmettre". La maison restera ainsi illuminée jusqu’à l’Epiphanie.