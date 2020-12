Un dinosaure de 8,5 mètres s'expose dans une distillerie du Mans

L'ichtyosaure aussi appelé poisson-lézard, est le plus gros reptile aquatique du jurassique.

Entre deux bouteilles d'eau de vie et trois paniers de légumes, se cache une drôle de bestiole dans l'arrière-boutique de la Distillerie du Sonneur, Au Mans. La reconstitution d'un squelette d'ichtyosaure de 8,5 mètres de long est visible depuis mi-novembre. C'est Gabriel Delaroue paléontologue et beau fils du propriétaire de la boutique, spécialisée dans la vente de spiritueux haut de gamme, qui a décidé de monter le moulage du plus gros reptile aquatique du jurassique. Aussi appelé poisson lézard Il est visible en entrant dans la boutique rue du Vert Galant, durant tout le mois de décembre.

Le plus gros reptile marin du jurassique

Cette réplique d'Ichtyosaure est constituée de 400 pièces moulées sur le squelette original. © Radio France - Jean Rinaud

Le jeune Gabriel Delaroue tout juste âgé de 26 ans, fait parti d'un collectif de paléontologues appelé "Missing Link". Il y a quelques années ils ont découvert un squelette d'ichtyosaure dans le sud de la France constitué de plus de 400 os. Confiné au Mans, il a eu l'idée d'occuper son temps en reconstituant l'ensemble du squelette vieux de plus de 250 millions d'années dans la boutique de son beau père.

"J'ai fait cette reconstitution avec des pièces moulées en trois dimensions, pour me donner un ordre d'idée. A la distillerie c'est pratique car il y a beaucoup d'espaces, et une bête de 8,5 mètres de long ça ne loge pas partout, s'amuse t-il. L'objectif serait de pouvoir exposer le vrai squelette d'ichtyosaure l'année prochaine à la paléogalerie de Salignac ( Alpes-de-Hautes-Provence), qui est tenue par un membre de notre collectif. Seulement un assemblage de 400 pièces ça demande plusieurs répétitions et beaucoup de précision".

Pour l'instant seul le vrai crâne est exposé à la paléogalerie de Salignac. Le youtubeur "Le Grand JD" s'est d'ailleurs intéressé au travail du groupe de paléontologues "Missing Link".

Bien installé l'ichtyosaure devrait rester jusqu'à la fin du mois de décembre. Un panneau explicatif devrait être installé et des visites organisées en partenariat avec la distillerie.

La Distillerie du Sonneur est ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h. Adresse : 7 rue du Vert Galant, 72000 Le Mans.