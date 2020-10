"La nouvelle éco" : Un distributeur de gel hydroalcoolique pour enfants "made in Mayenne"

Les Mayennais ont des idées, de belles idées. Erom 53, une entreprise de métallurgie de Bazougers vient de créer un distributeur de gel hydroalcoolique pour les enfants. Il a été pensé, construit, rien que pour eux. La preuve, il y a une tête de singe sur la machine. Elle était en test à l'école maternelle de Bazougers fin septembre, avant d'être installée durablement courant octobre.

Les enfants sont assis en rond, tout autour du distributeur et ils se bousculent pour le tester.

J'appuie sur la pédale, je mets ma main. C'est rigolo.

Un engouement qui n'étonne pas la directrice, Pascaline Métayer. La machine est très facile à utiliser. "Ils ont tout de suite repéré la main du singe pour savoir où positionner leur main. Ils ont l'habitude de voir des distributeurs de gel dans les magasins, ils s'adaptent même mieux que certains adultes", explique-t-elle.

Ces maternelles sont en effet très au point sur le lavage des mains grâce à une petite comptine qu'ils ont appris en classe.

La machine a été créée par Erom 53, une entreprise de métallurgie basée à Bazougers. © Radio France - Aurore Richard

Philippe Flanquart est le concepteur de ce distributeur. Il travaille à Erom 53 et il a tout fait pour adapter la machine aux enfants. "_On a réduit la taille_, on a décidé d'orienter le jet beaucoup plus vers le bas et de l'orienter sur le côté pour éviter les projections", décrit-il.

Plus de couleurs et des animaux différents

C'est la main d'un petit singe qui indique aux enfants comment faire. Ludique et utile selon Wilfrid Biardeau, le gérant d'Erom 53. Il va encore améliorer la sécurité, boucher deux trous sur le côté par exemple. Il prévoit aussi de changer le design.

On fera comme un Rubik's Cube

"Les enfants sont très attirés par les couleurs. Certains préfèrent le jaune, le rouge, le vert et bien, il y en aura pour tout le monde pour que les enfants soient encore plus attirés et qu'ils prennent l'habitude de se laver les mains régulièrement. On a fait un singe mais on peut faire d'autres motifs, des ours, des nounours, etc.", envisage le patron.

Le but, est d'installer ce distributeur dans d'autres écoles mais aussi dans des cabinets de pédiatrie, des salle de jeux, peut-être à la "Vallée des Singes" dans la Vienne. Philippe Flanquart a même déjà d'autres idées pour cette machine. Elle pourrait servir à distribuer de la peinture, ou du ketchup et de la mayonnaise.