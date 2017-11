Un DOGWASH à Mende

Depuis quelques jours s’est ouvert en Lozère un tout nouveau commerce aussi surprenant qu’innovant. Une laverie automatique mais pour chien.

Dans un local dédié et ouvert en libre-service 7jrs/7, un nouveau service de toilettage canin s’implante à Mende. Le « DOGWASH » permet en une 10ène de minutes de lancer un programme de lavage qui va du shampoing, en passant par le démêlant et même le traitement antiparasitaire pour finir par le séchage. La station est dotée d'une plate-forme avec vitres sur laquelle on fait monter son chien. L'équipement est adapté à tous les chiens ou chats, petits ou grands, à poils courts ou longs.

Ce service est rependu aux Etats-Unis et les pays du nord de l’Europe et il aura fallu faire fabriquer cette technologie en Hollande pour l’acheminer sur les terres lozériennes.

« Peu de ville en France sont dotées d’un tel équipement et c’est une fierté que de pouvoir proposer ce nouveau service en Lozère » confie M. Roux, gérant de ce nouveau commerce.

Cela fonctionne comme une laverie automatique explique Sylvain Bourgade gérant de Lozère Animalerie Copier

Entre l'obligation de se tordre le dos pour se mettre à genoux, les contorsions dans la douche ou la baignoire, les gesticulations de l'animal et son irrépressible envie de se secouer dans toute la maison une fois sorti... sans parler des poils partout, la tâche est loin d'être une sinécure. Ce tout nouvel équipement pratique et économique va simplifier à coup sûr la vie de beaucoup Lozériens.

Dimanche 03 décembre, toute la journée la machine sera mise en fonction gratuitement afin d’offrir la possibilité à tous et toutes de tester ce nouveau dispositif. Local situé 44 avenue du 11 novembre, sous le magasin Lozère animalerie.