Un don anonyme de 4 500 € pour le secours populaire

Pour le comité local de Vendin-les-Béthune (62) c'est un peu comme un conte de fées des temps moderne: un généreux donateur anonyme a fait un don de 4 500€ à l'association qui prend en charge une quarantaine de familles sur la commune.

C'est au lendemain du réveillon de Noël que Jacques Delelis a trouvé l'enveloppe dans sa boîte aux lettres: "_je suis allé chercher mon courrier vers mid_i, se souvient se bénévole du secours populaire de Vendin, j'ai pris mon journal et quelques enveloppes, il y avait également une enveloppe cartonnée entourée d'un élastique".

Le retraité commence par lire son journal et ouvrir son courrier avant finalement de reprendre le surprenant paquet. Pas d'adresse, pas davantage de timbre, juste un élastique pour maintenir l'enveloppe pliée en deux. Il l'ouvre enfin et découvre, stupéfait, des dizaines de billets de banque, des petites coupures de cinq à cinquante euros pour un total de 4 500 euros ! Et c'est alors qu'il remarque les quelques mots écrits sur l'enveloppe: "ceci est un don anonyme pour le secours populaire, c'est de l'argent propre, je vous fais confiance, c'est pour les gens modestes... Joyeux Noël"

Aussitôt, Jacques appelle la présidente du comité local de Vendin du Secours Populaire. Maryse Toursel se pose autant de questions que lui sur l'origine de cet argent "pour moi, il s'agit d'une personne modeste puisqu'elle ne demande même pas de bordereau pour le fisc, analyse-t-elle, peut-être une personne qui a elle même été aidée par le Secours Populaire et qui veut rendre la pareille".

Du beurre dans les épinards

Mais quelle qu'en soit l'origine, ce don va permettre à l'association d'en faire encore un peu plus pour les personnes qu'elle accompagne au quotidien.

Didier Hochart, Maryse Toursel et Jacques Delelis savent à quoi servira l'argent - Claire Mesureur

Une quarantaine de familles au total, mais aussi de jeunes Maliennes pour faciliter leur scolarisation et les migrants de Norrent-Fontes.

"4 500 € c'est plus de la moitié de notre budget annuel", constate le trésorier de l'association, Didier Hochart, "on donne 500 € au Mali et autant aux migrants de Norrent-Fontes, cette année on va pouvoir doubler cette somme". Mais il faut aussi garder une "poire pour la soif", ajoute encore Didier, "on va peut-être devoir acheter du gaz ou du fuel, peut-être aider à payer des factures d'électricité".

Sans oublier les vacances. L'été dernier le comité de Vendin a pris en charge la location d'un mobile home sur la côte pour une famille de 6 enfants : "Le papa travaille mais il n'avait pas les moyens d'offrir des vacances à sa famille", explique Didier.

Mais en médiatisant cette affaire de don anonyme, les responsables de l'association veulent rendre hommage à ce généreux donateur anonyme et surtout le rassurer: son argent sera bien utilisé!