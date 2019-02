Un drapeau breton géant dessiné sur une plage de Bretagne

Carnac, France

Un Breton passionné de beach art et land art s'est attaqué à un symbole dimanche sur la plage de Carnac dans le Morbihan : Un Gwenn ha du géant de sable... et éphémère, dessiné à-même la grève. Le sable laissé brut ou retourné figure les contrastes du drapeau breton, noir et blanc. On distingue très précisément également les hermines... et l'inexorable avancée des vaguelettes qui menace l'oeuvre.

"Longueur : 20mx15m, sans outil de géomètre", précise Christophe Garcia, l'artiste. Il a mis trois heures "en vitesse avant l'arrivée de la mer".

A son actif dernièrement, une sirène de 25 mètres, toujours à Carnac, un mandala géant pour le Téléthon ou encore une fresque ronde de bonne année.