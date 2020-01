Un droguiste strasbourgeois offre 5.000 euros à qui lui permettra de trouver son successeur

A 63 ans, Jean-François Feldmann, le patron de la droguerie Monvoisin, à Strasbourg, songe à raccrocher et vendre son affaire prospère, le problème c'est de dénicher le repreneur, alors il offre 5.000 euros à qui lui permettra de le trouver.

Strasbourg, France

"Qui veut gagner 5.000 euros ?" La question s'affiche en caractères rouges et gras sur la vitrine de Monvoisin, le magasin du boulevard d'Anvers à Strasbourg. On y trouve de tout, de la droguerie à la literie en passant par la papeterie et l'électro-ménager à prix discount, bref un gros bazar où l'on obtient réponse à tous les casse-têtes ménagers.

Jean-François Feldmann, le patron de Monvoisin, derrière son comptoir © Radio France - Olivier Vogel

5.000 euros de récompense à qui permettra de trouver le repreneur

Mais à 63 ans, Jean-François Feldmann songe à prendre sa retraite pour se concentrer sur son site de vente en ligne. Trouver lui même un repreneur est assez compliqué alors il mise sur la renommée de son commerce et le bouche à oreille. "Communiquer sur le fait qu'on veut céder une activité c'est très difficile donc j'ai proposé à mes clients de m'aider à trouver un repreneur. Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un, un beau-frère, un cadre dans une banque, un professeur des écoles, je ne sais pas, qui a envie de changer complètement de métier?".

L'avis de recherche sur le comptoir de la droguerie © Radio France - Olivier Vogel

Le patron, qui emploie trois personnes, insiste sur la renommée de son enseigne, "l'une des plus belles affaires commerciales de Strasbourg avec un fort potentiel de développement". Soyez le premier à me présenter la personne qui reprendra ma droguerie et le jour de la vente, je vous donne 5.000 euros". Les propositions sont à adresser par mail à Jean-François Feldmann: feldfran@gmail.com

Une vraie caverne d'Ali Baba © Radio France - Olivier Vogel

La droguerie chez Monvoisin © Radio France - Olivier Vogel

Monvoisin, boulevard d'Anvers à Strasbourg © Radio France - Olivier Vogel