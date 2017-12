Un droienn bemdez gant deiziataer an azvent war ar rouedad

Un expression bretonne chaque jour d'ici Noël, c'est la réalisation de Mathieu Leguern, alias Krank Du. O teskiñ ar yezh emañ ar grafour hag evit taolenniñ pinvidigezh ar brezhoneg en eus savet un deiziadur war ar rouedad.

Deskiñ ha krouiñ, setu dibab Mathieu

Dibaoe penn-kentañ ar miz e c'heller lenn ha deskiñ un dro-lavar bemdez e brezhoneg. Ha se gras da zeiziadur an azvent, savet gant Krank Du. Mathieu Leguern a zo o teskiñ ar yezh, met evit kas e varregezhioù war-raok en eus krouet an deiziadur niverell-se ma c'heller diskoachañ un droienn bemdez da c'hortoz Nedeleg. Tresadennoù o skeudenniñ ar frazenn a gaver ivez, peadra evit Mathieu da lakaat e varregezhioù a grafour war-wel, selaouit :

Un droienn bemdez gant Krank Du - Krank Du

"Sellit 'ta, hennezh eo hir e fri"...

Kompren a reer eo fri furch an den. Mathieu Leguern 'zo fri furch evit a-sell an troiennoù hag an tresañ. Ha gant deiziadur an azvent 'zo pevar mennozh warn ugent da gavout. Hag awen n'eus kavet ar grafour gant ar yezh 'mañ o teskiñ dibaoe 3 miz hepken. Berzh a ra deiziadur an azvent war ar rouedad. Met soñjoù n'eus Mathieu evit diorren ar raktres pelloc'h c'hoazh : "Perak ket ober eilproduioù" emezan.

Evit tapout louarn pe gad E ranker sevel mintin mat...

