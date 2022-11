Un drôle de voyageur arpente les rues de Grenoble

La vue de cet étrange équipage n'a pas manqué d'arrêter les passants ce mardi après-midi avenue Félix-Viallet ou encore Avenue Alsace-Lorraine et cours Jean-Jaurès à Grenoble. Faisant naître autant de sourires que d'interrogations. Un homme poussait devant lui une énorme boule constituée d'un fatras d'affaires : casseroles, clavier d'ordinateur, flacons de produits d'entretiens, oreillers, draps, valise, pendule et même... vélo !

ⓘ Publicité

Surpris qu'on le trouve surprenant l'homme a expliqué s'appeler Jérôme Portier, avoir 35 ans, venir de Besançon et se rendre chez sa tante à Saint-Martin-d'Hères. Comment est il arrivé du Doubs avec ça ? "Je voyage". Pourquoi avec toutes ces affaires ? "Parce que j'aime avoir mes trucs." Un échange aussi surréaliste que le bagage, qui se frayait parfois difficilement un chemin entre les tables en terrasse et les voitures en stationnement. Si on peut raisonnablement douter de la véracité du récit l'homme a en tout cas assuré "ne pas être un SDF" et quelques questions ont permis de vérifier qu'il connaît bien un minimum Besançon.