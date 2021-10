Un Drômois champion de France de pizza acrobatique

C'est la nouvelle star de la pizza. Maxime Mathiot âgé de 24 ans et originaire de Montélimar a fait le show en musique ce jeudi à Paris en faisant valser et tournoyer sans fin la pâte à pizza, le tout en musique pendant plus de trois minutes. Le jeune drômois a assuré le spectacle devant le jury et a décroché son premier titre de champion de France. Maxime Mathiot va désormais se préparer pour les championnats du monde qui auront lieu au printemps prochain à Parme en Italie.

Le nouveau champion de France de pizza acrobatique tient un restaurant à Labégude-de-Mazenc, la "Pizz'a Yan". Il va en ouvrir un second d'ici quelques semaines à Montélimar.