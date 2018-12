Un Drômois sacré champion du monde de Foot-Golf par équipe

Mercurol, France

Rien ne le prédestinait à être champion du monde de Foot Golf. Rien, hormis une certaine adresse balle au pied.

Le 15 décembre 2018 à Marrakech, le Drômois de Mercurol Anthony Arnaud a été sacré champion du monde par équipes avec les Bleus. Titre décroché en finale face aux Britanniques, après de belles prestations d'Anthony Arnaud.

Le Drômois Anthony Arnaud a même sa vignette autocollante : une consécration ! - Collection Panini

Une carrière de footballeur amateur

Anthony Arnaud est avant tout un footballeur passionné, buteur régulier avec ses équipes d'amateurs, dans les divisions inférieures, notamment la Division Honneur Régionale. L'homme s'est trouvé un foyer, a fait deux enfants, et ne pouvait plus assumer trois entraînements par semaine, et le match le dimanche. Alors, sur le conseil d'un ami, il s'est mis au Foot Golf, jusqu'à en devenir mordu. Et devenir, deux ans plus tard seulement, champion du monde.

Anthony Arnaud le Drômois, sur un parcours de golf, avec ses coéquipiers - Anthony Arnaud

Après le Monde, l'Europe ?

Son titre glané, l'habitant de Mercurol-Veaunes va désormais s'appliquer avec son club de Gex, champion de France en titre, pour rester à la hauteur des meilleurs Français, et si possible se qualifier pour l'Euro qui aura lieu en 2019 chez les Britanniques, impatients de prendre leur revanche sur la finale de 2018.