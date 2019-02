Un drone en la cathédrale de Sens, les nouvelles technologies au service des vieilles pierres

Depuis quinze jours, des géomètres et des techniciens spécialisés dans la capture 3D effectuent des relevés à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale Saint-Etienne à Sens. Une étude originale pour faire un diagnostic complet de l'édifice religieux!

Sens, France

Si vous êtes rentrés en la cathédrale de Sens ces derniers jours, vous avez dû entendre ce bruit inhabituel... Un bourdonnement de drone qui se superpose aux chants religieux!

La cathédrale de Sens sous tous les angles

Cette opération, hors du commun, a été commandée par l'architecte en chef des monuments historiques. Il s'agit de faire une évaluation exhaustive de cet édifice construit au XIIe siècle.

Un drone pour l'image...

Les techniciens utilisent un drone qui photographie la cathédrale, à l'intérieur comme à l'extérieur. "Sur une surface de 300m2 par exemple, on va pouvoir prendre _environ 220 photos, multipliées en 20 millions de points_, puisque chaque pixel représentera un point dans le modèle 3D" explique Guy Houain de la société Sodera Expertise.

Ces images, très précises, permettront par la suite aux architectes de déterminer si des zones de l'édifice sont aujourd'hui fragilisées.

Et un scanner-laser pour la mesure

En plus de cet "ovni" qui survole la cathédrale de Sens, les géomètres utilisent un scanner-laser. C'est une grosse machine sur trépied, équipée d'un objectif. Ce dernier ne flashe pas mais émet un laser qui va parcourir l'ensemble de l'édifice religieux à 360°. "En fait, il va cartographier la cathédrale grâce à des millions de points" précise Hugues De Lambilly de la société TPLM3D. Ce scanner-laser permet de faire des mesures minutieuses : "On a toutes les informations, par exemple où sont les joints des pierres ou encore si la rosace et les vitraux ont été déformés au fil du temps".

La rosace de la cathédrale passée au scanner-laser © Radio France - Lauriane Havard

Après avoir collecté toutes ces données depuis quinze jours, les géomètres vont désormais les analyser. Cette période de diagnotic doit durer un mois et demi. Par la suite, ce sont les architectes qui décideront si des travaux sont nécessaires en la cathédrale de Sens.