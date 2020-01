INSOLITE - Un drone pour gérer les cimetières à Isigny-le-Buat dans la Manche

Isigny-le-Buat, France

A Isigny-le-Buat dans le Sud Manche, près de Saint-Hilaire du Harcouet, la commune a fait appel à une entreprise locale, spécialiste du drone, pour faciliter la gestion de son cimetière. Ou plutôt ses cimetières. La commune de 3.000 âmes, jointe à ses communes associées, compte 11 cimetières et 12 églises.

La commune, qui commençait à manquer de place, voulait donc avoir une image précise de l'état des cimetières et des places disponibles. Et gagner aussi un temps précieux pour repérer les tombes abandonnées ou sans concession explique le maire d'Isigny-le-Buat, Erick Goupil : "11 cimetières ça exige de nos services une bonne connaissance de nos cimetières alors que nous sommes en train de les réorganiser. Nous commencions à manquer de places. Il a fallu essayer de répertorier les tombes anciennes, celles sans concession. Le drone a pris des images et on les a reporté plus facilement dans le logiciel, et ça enclenche les recherches sur les tombes et auprès des familles."

"Remettre de l'ordre dans les cimetières"

Le drone a survolé l'ensemble des cimetières et réalisé des clichés, ce qu'on appelle une ortophoto en fait qui donne une idée très précise de la situation en permettant de zoomer sur les noms des concessions. Cette base de travail permet d'être plus rapide, plus efficace.

L'idée c'est de remettre un peu d'ordre dans nos cimetières. Nous relevons les corps et les portons à l'ossuaire avec l'autorisation des familles. Ce qui libère un certain nombre de concessions, ça évite d'agrandir les cimetières et d'aller grignoter des terres agricoles autour.

Parmi les sépultures repérées : deux tombes de soldats morts pour la France... abandonnées. Un caveau va leur être dédié.