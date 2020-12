Un duo père/fils lorrain dans l'émission "Lego Masters"

Ce mercredi soir, M6 diffuse la première émission d'une compétition : Lego Masters. 16 candidats répartis en 8 binômes vont s'affronter lors d'épreuves créatives et chronométrées. Parmi eux, Yann et son père Jean-Philippe, qui habitent Lubey.

C'est une activité qui nous a accompagnée quand nous étions enfants, certains même y jouent encore une fois adulte: les Lego ! Ce mercredi soir, M6 diffuse la première émission d'une compétition : Légo Masters, en français : les maîtres des Légo. Un duo père/fils de lorraine y participe.

Une passion poussée au rang d'art.

L'une de ces équipes est lorraine : Yann et son père Jean-Philippe habitent Lubey, près de la frontière luxembourgeoise.

Pour Yann et Jean-Philippe, l'aventure démarre par un cadeau fait par une tante, à l'époque loin d'imaginer la suite des événements.

Le petit Yann se prend alors de passion pour ces briques colorées. Un talent qu'il développe jusqu'à mériter sa place dans plusieurs expositions.

Puis vient la consécration : sa sélection à l'émission Lego Masters

Lego Masters est l'adaptation française d'un programme américain. Une aventure de 5 semaines de tournage, qu'il a tenu a vivre avec son père Jean Philippe, très ému : "Yann m'a avoué plus tard que si j'avais refusé, il n'aurait pas participé."

Le père et le fils sont en effet très complices "on partage ensemble l'amour de la cuisine, de l'informatique et des Légo", raconte le papa, "dans l'émission, on voulait justement parler de notre famille, de ce qui nous lie".

Une aventure inoubliable

Les épreuves de Lego Masters ont duré entre 10 et 24 heures ! Le duo père/fils est certes un peu sur les rotules, mais ravis d'avoir participé : "j'en ai pleuré !", confie Jean-Philippe, "mais on a réussit à montrer ce qu'on voulait montrer, on a passé un très bon moment."

A chaque émission, un duo quitte la compétition. La première c'est ce mercredi soir 21h05. Toute la petite famille sera bien sûr devant le poste de télé.