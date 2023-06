Un duo périgourdin franchit le million d'abonnés sur TikTok

Deux amis qui s'amusent à faire des vidéos dans la rue, c'est le concept du compte d'Arthur et Simon, basés à Bergerac, qui explose les compteurs de vues sur le réseau social vidéo TikTok.

ⓘ Publicité

Pour Arthur, c'est un métier. Il était déjà sur les réseaux sociaux avec un autre concept. Simon travaille lui de manière plus "classique", en tant qu'ingénieur informatique. Mais après avoir discuté ensemble de leurs envies, ils se sont lancés en duo dans ce nouveau projet.

Pari réussi, puisque le succès est au rendez-vous. Après quelques mois d'aventure, ils ont franchi il y a quelques jours un cap important : 1 million d'abonnés à leur TikTok @arthurandsimon : "On a beaucoup beaucoup travaillé. On a embauché un alternant pour nous aider. On ne pense qu'à ça" explique le duo pour justifier leur réussite sur les réseaux sociaux.

loading

Parmi leurs différents concepts de vidéos, ils vont par exemple dans les rues de Bergerac et Périgueux pour défier des passants et leur offrir des cadeaux ou de l'argent. Ces séquences qui nécessitent un certain budget sont rendues possibles grâce à la cagnotte qu'ils ont lancé au démarrage de leur projet commun, ainsi qu'au sponsoring avec les marques qui les soutiennent et les revenus générés par leurs vidéos postées sur TikTok.

Pour suivre Arthur et Simon, abonnez-vous à leur compte TikTok ou leur compte Instagram.