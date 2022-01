Un éleveur mayennais choisit le ministre de l'Agriculture comme référent "bien être animal"

C'est une obligation de plus pour les agriculteurs. Depuis le 1er janvier 2022, tous les élevages d'animaux domestiques (animaux de rente, de compagnie, équidés) et d'animaux sauvages pu tenus en captivité doivent désigner un référent en charge du bien-être animal.

Pascal Aubry est éleveur de porcs à Simplé dans le sud Mayenne. Et comme ses confrères, il a choisi son référent. Il s'agit tout simplement du Ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie ! Un choix logique pour Pascal Aubry : "monsieur Julien Denormandie semble mieux connaître le sujet que les agriculteurs donc maintenant, il sera le référent de mon élevage. Il peut venir quand il veut voir si ça lui convient. Je lui ai mis quelques photos sur Twitter."

On marche sur la tête avec toutes ces normes

Beaucoup d'ironie dans tout ça, mais ce n'est pas qu'une plaisanterie tient à préciser l'éleveur mayennais : "j'ai un document administratif à remplir et ça sera monsieur Julien Denormandie qui sera nommé. Aujourd'hui, on a l'impression de marcher sur la tête avec toutes ces normes qui font presque rêver l'ex URSS. Donc, c'est bon, à un moment, on va répondre à la connerie par la connerie."

Ce référent en charge du bien-être animal est donc une personne nommée par l'éleveur et qui doit être formée. Tout cela n'est pas du goût de l'agriculteur : "on a pas attendu 2022 pour se préoccuper du bien-être animal. Nous, c'est tous les jours, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Quand il faut se lever la nuit pour un animal, on le fait. On a pas besoin d'avoir une règle pour nous y obliger. Et dans la crise profonde que connaît l'agriculture française et notamment l'élevage de porcs, il y a peut-être un peu plus à s'occuper des problèmes financiers des éleveurs plutôt que de se préoccuper d'une pseudo loi sur le bien-être animal."

Reste à savoir si le Ministre de l'agriculture viendra réellement sur l'exploitation de Pascal Aubry.