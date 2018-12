Un élu mayennais écrit au Père Noël pour lui demander une antenne de téléphonie mobile

Méral, France

Ce n'est pas un courrier qu'il a envoyé au Père Noël. Richard Chamaret, l'adjoint au maire de Méral, a utilisé le réseau social twitter pour le joindre. Plus rapide probablement. Cet élu mayennais ne veut pas un livre, un disque, un pull-over ou une bonne bouteille de vin. Non ! Richard Chamaret souhaite que son village soit enfin équipé d'une antenne de téléphonie mobile "avec la 3G, la 4G et pourquoi pas la 5G".

Cher Père Noël,🎄



La commune de #Méral te commande une belle grande antenne pour capter enfin convenablement les réseaux de téléphonie Mobile 📲

Une belle antenne de 30 mètres de haut avec la 3G, la 4G et pourquoi pas une place pour expérimenter la 5G ! 😇



Merci Père #Noël !🎅 pic.twitter.com/YMPzS9wUpa — Richard CHAMARET (@RichardCHAMARET) December 15, 2018

"On capte difficilement à Méral comme dans d'autres communes du département. Nous ne sommes pas considérés comme une zone blanche car on capte un peu, parfois. Nous avons alerté l'Etat, les parlementaires, les élus locaux, régionaux et rien ne bouge, la situation ne change malheureusement pas. M'occupant de ce dossier à la mairie, je n'avais pas encore interpellé le Père Noël. C'est chose faite" confie à France Bleu Mayenne Richard Chamaret.

Une antenne de 30 mètres de haut, dans une hotte, ça ne passera sans doute pas inaperçu le jour de Noël.