Le Beluga XL d'Airbus survole le ciel breton pour l'entrainement des équipages

Brest, France

63 mètres de long, 19 mètres de haut, 60 mètres d’envergure et une capacité de 50 tonnes en cargaison. C'est un des plus gros avions-cargo au monde : le Beluga XL d'Airbus, qui tire son nom du cétacé dont il a la forme, a passé son jeudi matin à tourner dans le ciel breton.

Un vol d'entrainement pour les équipages plutôt rare explique l'aéroport de Brest-Guipavas, l'appareil servant à transporter des pièces de grandes dimensions pour les différents modèles Airbus. Le précédent avait eu lieu en mars dernier. Conçu en partie à Saint-Nazaire et assemblé à Toulouse, l'avion succède au Beluga ST et vient d'obtenir sa certification par de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour transporter notamment les ailes des avions A350 à partir de l'année prochaine. En tout, six appareils seront produits d'ici 2023.

Le Beluga a effectué plusieurs boucles dans le ciel breton

Une météo favorable

Le Beluga XL a effectué cinq boucles à partir de 9h30 entre Brest et la côte nord-finistérienne, en passant au-dessus de Landivisiau, Lesneven et Brignogan-Plages. Plusieurs rotations et atterrissages ont été réalisés pour permettre aux pilotes de s'exercer.

La pluie dense et le vent fort qui a soufflé en matinée sont, paradoxalement, des conditions d'entrainement favorables : les équipages doivent se préparer à affronter toutes les conditions météorologiques dans les airs.

Le Beluga XL a quitté définitivement l'aéroport de Brest vers 12h30 pour atterrir à Toulouse-Blagnac peu après 15 heures.